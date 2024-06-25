В прошлом году в Сети активно обсуждали подтяжку лица Виктории Бони, в мае Инстасамка показала переместившийся филлер. С каждым годом косметологические процедуры и пластические операции набирают всё большую популярность. Одни посещают специалистов от случая к случаю, другие становятся настоящими завсегдатаями клиник красоты. В ходе беседы доктор Светлана Губарева рассказала, как подобрать хорошего врача, какие процедуры чреваты страшными последствиями и почему перед походом в кабинет косметолога стоит хорошенько подумать.