Косметолог рассказала, как правильно и безопасно загорать на солнце Косметолог Нелюбова: нельзя находиться под солнцем дольше двух часов

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Максимальная продолжительность нахождения под солнцем не должна превышать двух часов, заявила в беседе с NEWS.ru член Российского общества дерматовенерологов и косметологов, кандидат медицинских наук Ольга Нелюбова. По ее словам, безопасный период для загара — это до 11:00 и после 15:00 до заката солнца. В остальные часы, как подчеркнула косметолог, самая яркая солнечная активность.

Безопасный загар начинается в период с 07:00 до 11:00 часов утра и далее с 15:00 или 15:30 до вечера, то есть до заката солнца. В остальные часы — самая яркая солнечная активность. Максимальная продолжительность нахождения на солнце не должна превышать одного-двух часов в зависимости от типа кожи. У каждого человека свой фототип кожи, — рассказала Нелюбова.

Она подчеркнула, что важно загорать с нанесением солнцезащитного средства с фильтром SPF не менее +50. По словам косметолога, цифра фактора защиты указана на упаковке продукта и обозначает его эффективность против негативного воздействия UVB-излучения. Как пояснила Нелюбова, в таких средствах имеются физические и химические фильтры, которые создают на поверхности кожи барьер.

Не забываем обновлять средство, особенно при контакте с водой, до двух-трех раз. Хотелось бы отметить, что загар с солнцезащитными средствами также происходит, но несколько медленнее и без ожогов, — заключила косметолог.

Ранее дерматолог Елизавета Абалухова заявила, что при солнечных ожогах нельзя пользоваться мочалками и скрабами, так как они травмируют кожу. По словам врача, также нельзя прокалывать самостоятельно волдыри, поскольку это все может привести ко вторичной инфекции.