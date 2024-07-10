Врач рассказала, что запрещено делать при солнечных ожогах Врач Абалухова: при солнечных ожогах нельзя пользоваться мочалкой

Фото: Shutterstock/FOTODOM

При солнечных ожогах нельзя пользоваться мочалками и скрабами, так как они травмируют кожу, рассказала в беседе с «Газетой.Ru» врач-дерматолог Елизавета Абалухова. По ее словам, также нельзя прокалывать самостоятельно волдыри, поскольку это все может привести ко вторичной инфекции.

Нельзя использовать спиртосодержащие средства (духи, антисептики, спиртовые травяные настойки). Такие средства пересушивают поврежденную кожу и ухудшают ее состояние, — объяснила медик.

Врач отметила, что не рекомендуется находиться под прямыми солнечными лучами после ожога и в течение всего реабилитационного периода. Также лучше не использовать для лечения сметану, масло, кефир и другие народные средства, поскольку они создают пленку на коже, из-за чего повышается температура в месте ожога. Кроме того, из-за этих средств может появиться инфекция, так как в пищевых продуктах могут быть бактерии.

Нельзя прикладывать к коже лед и окунать в ледяную воду — резкий перепад температур может вызвать сильный спазм сосудов и привести к частичной некротизации эпидермиса в зоне ожога, — добавила дерматолог.

Не рекомендуется носить синтетическую, облегающую или из грубых тканей одежду, так как она будет травмировать кожу и удлинять процесс восстановления, заключила Абалухова.

Ранее врач Андрей Тяжельников предупредил, что при нахождении под прямыми лучами солнца без одежды более 15 минут можно получить ожог. По его словам, для загара также нужно выделять конкретные часы утром или вечером.