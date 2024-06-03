Китайцы раскрыли секрет долголетия: всё дело в одном стакане воды

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Китайцы, которые прославились своим долголетием, знают простые, но действенные методы сохранения молодости и здоровья организма. Одним из таких оказался стакан обычной воды, и вот в чем секрет.

Ученые давно выяснили, что тело человека на 80% состоит из воды, поэтому необходимо поддерживать водный баланс в организме. Для этого в день необходимо выпивать как минимум восемь стаканов воды. При этом первый нужно выпить утром натощак.

Дело в том, что теплая вода ускоряет обмен веществ и помогает сжигать больше калорий. Выпитый утром стакан воды запустит метаболизм на весь день.

Кроме того, теплая вода является натуральным средством от простуды, кашля и боли в горле. Вода способна разжижать мокроту и выводить слизь из носовых пазух.

При этом теплая вода повышает температуру тела, благодаря чему человек начинает потеть. Такое потоотделение помогает вывести токсины из организма. Капля лимонного сока сделает напиток не только вкуснее, но и усилит эффект.

Теплая чистая вода помогает избавиться от прыщей, улучшить состояние волос, нормализовать стул и привести в порядок нервную систему.

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