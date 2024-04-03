Врач рассказал, как поддержать иммунитет носа в сезон инфекций и аллергий Врач Продеус: поддержать иммунитет носа поможет гигиена и влага

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Поддержать иммунитет носа поможет гигиена и влага, заявил в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале врач-иммунолог Андрей Продеус. Он отметил, что нос является «воротами» организма для инфекций, а его слизистая — это часть врожденного иммунитета человека, которая помогает бороться с вирусами. Ей в этом деле надо помогать, добавил медик.

Первая помощь носу — гигиена и влага. Ничего для этого не надо, все есть дома. Берете стакан воды, столовую ложку соли, набираете удобную емкость, это может быть чайник или шприц, и промываете нос, — рассказал врач.

Врач Елена Малышева добавила, что промывание носа нужно делать два раза в день, можно заниматься этой процедурой после каждой чистки зубов. Это помогает расположенным в органе ворсинкам бороться с вирусами и сохранять иммунитет. Также для здоровья носа необходимо увлажнять воздух в помещении, подытожили ведущие передачи.

Ранее группа специалистов из Стэнфордского университета (США) разработала новый способ омолаживания иммунитета с использованием антител. Как сообщается, они снижают уровень стволовых клеток my-HSCs в организме, делающих его более уязвимым перед различными вирусами и бактериями. Ученые утверждают, что изменения в стволовых клетках крови являются одной из основных характеристик старения иммунной системы.