Кардиолог назвала лучшие способы укрепить сердце Кардиолог Хачирова: для здоровья сердца лучше заниматься плаванием или йогой

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Бег, плавание, велосипед, скандинавская ходьба и аэробика увеличивают частоту сердечных сокращений, улучшая кровообращение, рассказала NEWS.ru диетолог Асият Хачирова. Эксперт отметила, что регулярное занятие этими видами спорта также укрепляет сердечную мышцу, тем самым снижая риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Тренировки с отягощениями помогают укрепить мышечный корсет, который, в свою очередь, поддерживает работу сердца. Интервальные тренировки: этот вид тренировок предполагает чередование высокой и низкой интенсивности, что может улучшить выносливость сердца, — добавила она.

Кроме того, по словам врача, улучшить гибкость, снизить уровень стресса и давления помогают йога и стретчинг. Все это также благоприятно для сердечной деятельности, пояснила Хачирова.

Согласно рекомендациям ВОЗ взрослому здоровому человеку необходимо не менее 150 минут физической активности умеренной интенсивности в неделю или 75 минут физической активности высокой интенсивности, — подытожила она.

Ранее терапевт Анастасия Тимощенко заявила, что абсолютными противопоказаниями к приседаниям со штангой являются проблемы со спиной, в частности, грыжи межпозвоночных дисков, а также варикозная болезнь нижних конечностей и заболевания или травмы коленных суставов. Также нельзя делать такие упражнения людям с повышенным давлением.