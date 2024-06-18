Кардиолог дала рекомендации по профилактике возникновения тромбов Кардиолог Курбанова: соблюдение питьевого режима снизит риск появления тромбов

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Минимальное потребление воды в сутки в объеме 1,5 литра позволит уменьшить риск возникновения тромбов, которые появляются при образовании на внутренней стенке сосудов сгустков крови, заявила в беседе с «Газетой.Ru» врач-кардиолог Дарина Курбанова. Она также посоветовала помнить о физической активности, но обсудить тренировки со специалистом.

Избегайте длительного нахождения в вертикальном положении, а также в положении сидя. Старайтесь выполнять легкую разминку каждые 40–50 минут. В случае уже образовавшегося тромбоза меры должны быть более агрессивными, их необходимо обсудить с врачом, — уточнила Курбанова.

Кардиолог напомнила, что повышение температуры может неоднозначно отразиться на людях с артериальной гипертонией. Они могут столкнуться с расширением сосудов или с повышением давления. Она посоветовала таким пациентам не забывать о приеме лекарств и не находиться под палящим солнцем.

Исследователь Мэтью Поммеренинг из США ранее провел исследование и установил, что употребление энергетиков способно вызвать целый ряд сердечно-сосудистых осложнений от аритмии до внезапной остановки сердца. Кроме того, у любителей таких напитков было обнаружено сильное увеличение в крови количества слипшихся тромбоцитов.