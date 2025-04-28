«Как можно быстрее»: врач раскрыла, что делать при укусе клеща Терапевт Тен: после укуса клеща нужно следить за самочувствием в течение месяца

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Удалить клеща необходимо как можно быстрее, заявила NEWS.ru терапевт Видновской КБ Минздрава Подмосковья Зарема Тен. По ее словам, риск заразиться различными инфекциями увеличивается через 24–48 часов.

Удалите клеща как можно быстрее: риск заражения увеличивается через 24–48 часов. Используйте пинцет или специальный клещедер: захватите насекомое у головы и аккуратно выкручивайте, не дергайте. Обработайте ранку йодом или спиртом. Отвезите клеща в лабораторию для анализа на инфекции. В течение месяца наблюдайте за самочувствием. При повышении температуры, сыпи или боли в суставах обратитесь к врачу, — добавила Тен.

Ранее врач общей практики Елена Павлова заявила, что клещи могут представлять серьезную угрозу для здоровья людей, так как они являются переносчиками клещевого энцефалита — заболевания, поражающего центральную нервную систему. По ее словам, сезон активности этих кровососущих насекомых длится с апреля по сентябрь, в этот период особенно важно соблюдать меры предосторожности.

До этого российский врач и телеведущий Александр Мясников заявил, что при укусе клеща следует начать сразу пить антибиотики. По словам врача, это необходимо делать при первых признаках возникновения боррелиоза. Он отметил, что о заражении этим заболеванием можно судить, если на месте укуса клеща возникло красное пятно.