Инфекционист назвала симптомы «малой чумы» Инфекционист Мескина назвала лихорадку и боли в животе симптомами туляремии

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Симптомами туляремии, или «малой чумы», являются лихорадка и боли в животе, предупредила инфекционист Елена Мескина. В разговоре с NEWS.ru специалист подчеркнула, что может образоваться серьезное воспаление лимфатического узла. По ее словам, со временем существует риск развития нагноения.

При туляремии характерна лихорадка, формирующаяся недалеко от того места, куда попадал возбудитель. Образуется серьезное воспаление лимфатического узла. Он очень большой и со временем нагнаивается. Для туляремии характеры все общие симптомы, которые связаны с недомоганием, болями в животе, — пояснила инфекционист.

По словам Мескиной, также иногда возникают боли в суставах. Как уточнила специалист, может подниматься температура, возникать тошнота, рвота, кашель и сыпь. Она предупредила, что в некоторых ситуациях при воспалении лимфатического узла может потребоваться хирургическое лечение.

Мескина ранее заявила, что России не грозит вспышка заболеваемости туляремией. Специалист подчеркнула, что периодически подъем этой инфекции происходит в РФ. Но, по ее словам, для передачи заболевания должны быть специфические условия. Как уточнила инфекционист, за пределы какого-то региона туляремия редко выходит.