Иммунолог рассказал, кому с приходом лета надо принимать витамины Иммунолог Болибок: летом мультивитамины надо пить при нехватке овощей в рационе

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Врач — аллерголог-иммунолог Владимир Болибок в разговоре с NEWS.ru объяснил, что дефицит витаминов летом зависит от рациона человека. По его словам, если меню богато свежими фруктами, овощами, ягодами, то принимать витамины не нужно. Однако в особых случаях можно прибегнуть к мультивитаминам, добавил эксперт.

Нехватка витаминов в летнее время зависит от того, насколько у человека будет разнообразный рацион. Необходимо обогащаться свежими фруктами, овощами, ягодами. Если регулярно потреблять данные продукты, то в летнее время какие-либо витамины особо не требуются. Если в силу каких-то обстоятельств вы продолжается питаться рафинированной пищей, то нужно продолжить прием комплекса витаминов, — отметил Болибок.

Врач добавил, что в аптеках можно приобрести различные добавки, в которых собран сразу весь витаминный комплекс. Он также уточнил, что моновитамины нужно принимать только при хронических заболеваниях.

Ранее врач-физиотерапевт Видновской клинической больницы Минздрава Московской области Светлана Малиновская заявила, что рекордное количество витаминов группы В содержится в бобовых, говяжьей печени, молочных продуктах и яйцах. Она уточнила, что также восполнить дефицит данного витамина помогут некоторые виды рыбы, например скумбрия, сардина и лосось, а также моллюски.