Худеющим рассказали, чем грозит дефицит калорий Диетолог Соломатина: дефицит калорий грозит психологическими проблемами

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Дефицит калорий при похудении грозит психологическими проблемами вплоть до возникновения анорексии, предупредила врач-диетолог Елена Соломатина. В беседе с «Вечерней Москвой» специалист подчеркнула, что организм не может «добывать энергию из воздуха», поэтому он начнет брать ее из мышечной массы и станет активно вырабатывать кортизол, гормон стресса.

Если показатели приема пищи ниже базального метаболического уровня, то это очень плохой признак. Дело в том, что наш организм не умеет из воздуха добывать себе энергию. И он будет брать ее из мышечной массы, начнет вырабатывать кортизол, благодаря чему будет ограничивать функции организма, — пояснила диетолог.

В первые две недели такой диеты человек действительно начнет быстро снижать вес и даже может столкнуться с улучшением памяти. Но после 14 дней дефицита калорий похудение замедлится. Со временем человек рискует превратиться в «скелет с толстым животом», предупредила Соломатина. Если начать соблюдать диету еще строже, человек рискует столкнуться с анорексией.

Фитнес-тренер Эдуард Каневский ранее рассказал, что жир лучше всего сжигают кардиотренировки с неизменяемым пульсом, например, бег и плавание. При этом он подчеркнул, что похудение, вне зависимости от физических нагрузок, тесно связано с изменением питания.