Хирург назвал явные признаки проблем с сердцем у детей Хирург Григорьян: боли в ногах после ангины могут говорить о развитии ревматизма

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Боли в ногах у ребенка после перенесенного инфекционного заболевания, например ангины, могут быть симптомом развития ревматизма и последующего поражения клапанов сердца, заявил в беседе с NEWS.ru эндоваскулярный хирург Ашот Григорьян. По его словам, если ребенок стал резко набирать вес, надо исключить патологию сердца, при которой наблюдается отечность в конечностях.

Если ребенок после перенесенной ангины жалуется на боли в ногах, это может быть симптомом возможного развития ревматизма и, как следствие, причиной поражения клапанов сердца в будущем. Если ребенок стал резко, без видимой причины, набирать вес, надо исключать патологию сердца, при которой развиваются отеки на ногах, — заявил Григорьян.

Он также посоветовал не игнорировать жалобы детей на неритмичное сердцебиение, особенно если оно появилось после инфекционного заболевания. Как отметил врач, если ребенку ранее устранили врожденный порок сердца, всегда следует следить за его реакцией на физическую нагрузку. В частности, по словам Григорьяна, нужно проверять, не появляется ли одышка, отеки на ногах или не увеличивается ли живот.

Врач добавил, что в редких случаях после выполненной коррекции врожденного порока сердца в отдаленном периоде может появиться цианоз (синюшность) пальцев рук и лица. Хирург призвал не заниматься самолечением, а обращаться за помощью к медикам.

Ранее сомнолог Алексей Мелехин заявил, что учащенное сердцебиение по ночам может предупреждать о патологии. По его словам, столкнувшись с проблемой, стоит пройти комплексное обследование у специалистов, которые установят точную причину изменения самочувствия.