Сомнолог объяснил, чем может быть опасно учащенное сердцебиение по ночам Сомнолог Мелехин: учащенное сердцебиение ночью может предупреждать о патологии

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Учащенное сердцебиение по ночам может предупреждать о патологии, заявил в беседе с aif.ru психоаналитик и сомнолог Алексей Мелехин. По его словам, столкнувшись с проблемой, стоит пройти комплексное обследование у специалистов, которые установят точную причину изменения самочувствия.

Опасность учащенное сердцебиение среди ночи представляет в такой ситуации, если вы просыпаетесь с болью в области сердца, печет, жжет, есть боль за грудиной, нет возможности продышаться. Это указывает, что есть риск сердечной патологии, — уточнил Мелехин.

Сомнолог посоветовал после ночного пробуждения из-за проблем с сердечным ритмом полежать в течение пяти минут в позе марионетки, расслабив конечности. Еще полезным советом станет стакан теплой воды, выпитый мелкими глотками. В некоторых случаях, по словам Мелехина, восстановить сердцебиение помогут резкие приседания или проходка по комнате.

Врач-невролог высшей категории Евгений Наумов ранее допустил возможность того, что сонный паралич способен возникнуть из-за невроза, переутомления или приема психотропных препаратов и алкоголя. Он напомнил, что состояние обездвиженности и галлюцинации вызывают очень сильный страх, которые пациенты связывают с паранормальными явлениями.