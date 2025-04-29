Хирург назвал неочевидное противопоказание к пластической операции Хирург Алексанян: пластические операции противопоказаны при проблемах с психикой

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Любые пластические операции противопоказаны при психических проблемах, заявил NEWS.ru пластический хирург доктор медицинских наук Тигран Алексанян. По его словам, нереалистичные ожидания, связанные с изменением внешности, способны усугубить ситуацию. Как пояснил врач, перенесшие пластику пациенты могут впасть в еще более глубокую депрессию, поскольку их не устроит результат операции.

Часто пациенты, страдающие от различных психических расстройств, видят в пластике единственный выход из сложившейся ситуации. Они убеждены, что, изменив внешность, они изменят свою жизнь, обретут счастье и любовь. Это глубокое заблуждение. Нереалистичные ожидания, связанные с операцией, могут усугубить существующие проблемы. После операции, когда эффект окажется не таким, как представлялось, пациент может впасть в еще более глубокую депрессию, испытывать чувство разочарования, вины и усилить существующую неуверенность в себе, — пояснил Алексанян.

Он объяснил, что хирург не может гарантировать клиенту желаемый результат, если тот не осознает истинных причин своего обращения к нему. По его словам, врач обязан отказать в операции пациенту, у которого наблюдаются симптомы психического заболевания, и направить его к подходящему специалисту.

Прежде чем идти на пластическую операцию, необходимо убедиться, что ваши ожидания реалистичны и вы готовы к возможным рискам и осложнениям. Если причиной вашего обращения к хирургу является неуверенность в себе, депрессия, низкая самооценка или другие психические расстройства, то первое, что вам нужно сделать, — это обратиться к психологу или психиатру, — добавил Алексанян.

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