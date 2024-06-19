Главный инфекционист Минздрава рассказал, как избежать ботулизма В Минздраве заявили, что ботулотоксин может находиться не только в консервах

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Вызывающий ботулизм ботулотоксин может находиться в консервированной продукции и ферментированных продуктах, сообщил ТАСС главный внештатный специалист Минздрава РФ по инфекционным заболеваниям Владимир Чуланов. Эксперт посоветовал кипятить консервы перед едой.

Ботулотоксин может находиться не только в консервированных овощах, рыбе, мясе и грибах, но и в ферментированных продуктах (например, квашеная капуста), соленой и копченой рыбе, колбасах, особенно упакованных в кишку, — объяснил Чуланов.

При изготовлении домашних консервов специалист рекомендует тщательно промывать тару и продукты, соблюдать режим стерилизации. Также нужно обеспечить доступ воздуха в тару, а предпочтение отдавать следует маринованию и солению, отметил Чуланов.

Эксперт призвал следить за сроками годности консервов и продуктов. По его словам, при ботулизме инкубационный период составляет от четырех часов до суток. Температура тела при заболевании остается неизменной, но могут появиться нарушение глотания, сухость во рту, нарушения зрения, острая дыхательная недостаточность и сильная мышечная слабость. В отдельных случаях отмечают риск парезов или параличей. При первых симптомах ботулизма необходимо сразу обратиться за медицинской помощью, подчеркнул Чуланов.

Сотрудники Роспотребнадзора ранее представили памятку, которая позволит избежать отравления ботулизмом. Там предложили не покупать с рук консервированных продуктов и не употреблять в пищу соления из вздувшихся банок.