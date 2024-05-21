Доктор Мясников объяснил, что делать с избыточным весом Доктор Мясников: люди с избыточным весом не худеют из-за гормонов

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При избыточном весе и хорошем самочувствии не нужно изнурять себя диетами, написал заслуженный врач России Александр Мясников в своем Telegram-канале. По его словам, можно делать разгрузочные дни в качестве профилактики диабета и прочего, но нельзя насиловать организм ограничениями.

Мы набираем избыточный вес годами, за это время наша гормональная система адаптируется под привычный, хоть и избыточный, вес. При этом она принимает уставившийся вес как нормальный и стремиться удержать его на этом уровне. Именно поэтому так трудно снизить вес первые месяцы — гормоны сопротивляются: повышают аппетит, снижают энергетический обмен и т.д., — отметил Мясников.

Также медик поделился личным опытом и отметил, что после каждого восхождения на гору он теряет лишние килограммы, а после этого пытается удержать вес низкокалорийной диетой. Однако он подчеркнул, что намного лучше себя чувствует при 88 килограммах, чем при 83. По словам Мясникова, у него появляется физическая сила.



Ранее нутрициолог Екатерина Войтенко предупредила, что диета, состоящая исключительно из клубники, может вызвать сильную аллергию. Эксперт подтвердила, что ягода низкокалорийна, однако ее переизбыток может навредить здоровью.