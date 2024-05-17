Названа опасность клубничной диеты при похудении Нутрициолог Войтенко: похудение на клубнике может привести к аллергии

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Диета, состоящая исключительно из клубники, может вызвать сильную аллергию, предупредила нутрициолог Екатерина Войтенко. В беседе с Пятым каналом эксперт подтвердила, что ягода низкокалорийная, однако ее переизбыток может навредить здоровью.

К сожалению, быстрее похудения от «клубничной диеты» вы получите аллергическую реакцию. Помните: все — яд и все — лекарство, — предупредила Войтенко.

Она добавила, что в составе клубники есть быстрые углеводы, препятствующие снижению веса. Нутрициолог также раскритиковала моно-диеты, поскольку употребление только одного продукта не может дать организму необходимое количество белков, жиров, углеводом и витаминов.

Ранее врач-диетолог, терапевт Татьяна Солнцева предупредила, что в день можно есть до 300 г клубники. При этом, по ее словам, людям с сахарным диабетом лучше есть меньшее количество ягод.

Врач отметила, что, съев 6-8 ягод, то есть примерно 100 г, можно получить больше половины суточной нормы витамина С. Кроме того, в таком количестве клубники содержатся три суточные нормы кремния, который помогает укреплению соединительной ткани связок и суставов. 100 г клубники в день рекомендуется съедать и пожилым людям, добавила Солнцева. Такое количество снижает риск развития болезни Альцгеймера.