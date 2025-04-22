Добавляете мяту в чай? Вот что она делает с организмом

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Мята — одна из самых популярных добавок к чаю и компоту. Но мало кто задумывается, что она нужна не только для аромата. Этот простой листок способен творить чудеса с нашим самочувствием!

Мята обладает успокаивающим эффектом, помогает снять стресс и напряжение. Теплый мятный чай вечером — отличный способ расслабиться после насыщенного дня. А в жару мята в компоте не только освежает вкус, но и помогает справиться с перегревом.

Кроме того, мята улучшает пищеварение и уменьшает вздутие. Она может снизить аппетит и даже облегчить головную боль. Просто добавьте пару листочков — и обычный напиток станет полезнее в разы.

Ранее также сообщалось о рецепте освежающего чая для любителей цитрусов. Он быстро готовится, а аромат покорит даже чайных гурманов.