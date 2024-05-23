Диетолог рассказала, сколько клубники можно съесть за день Диетолог Лазуренко посоветовала есть не более 200 граммов клубники в день

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

К обычному рациону человека, в котором присутствуют белки, углеводы и полезные жиры, можно добавить 100–200 граммов клубники в день, подобное количество не принесет вреда организму, заявила NEWS.ru диетолог Наталья Лазуренко. В то же время специалист напомнила, что любые воспалительные процессы и изменения со стороны желудочно-кишечного тракта являются противопоказаниями к использованию ягоды.

Любые воспалительные процессы и изменения со стороны ЖКТ являются противопоказаниями к использованию клубники. В состоянии ремиссии можно позволить. Также не нужно есть клубнику, если имеется аллергическая реакция, — сказала Лазуренко.

Ранее диетолог заявила, что при выборе клубники нужно обращать внимание на цвет и форму ягод. По словам Лазуренко, клубника должна иметь ярко-красный оттенок без зеленых, бледных, белых и черных участков. Более того, как отметила диетолог, на ягодах не должно быть плесени. Лазуренко рекомендовала покупать клубнику в прозрачных контейнерах.

Врач-гастроэнтеролог Дарья Утюмова ранее назвала виноград самой вредной для здоровья ягодой. По ее словам, в нем содержится очень много глюкозы и чрезмерное употребление приведет к набору лишних килограммов. Кроме этого, как подчеркнула специалист, в винограде содержится большое количество витамина С, из-за чего ягода считается сильным аллергеном.