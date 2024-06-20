Диетолог раскрыла неожиданные опасные свойства шоколада Диетолог Барредо: шоколад может вызвать сильную аллергию и скачок сахара в крови

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Шоколад может вызвать сильную аллергию, рассказала NEWS.ru диетолог Алена Барредо. Она отметила, что вред шоколада также заключается в высокой калорийности, если употреблять его бесконтрольно. По словам врача, лишний вес является одним из факторов развития сахарного диабета второго типа.

Вред шоколада в его высокой калорийности. Если его употреблять много и бесконтрольно, можно получить лишний вес, который приведет к сахарному диабету, атеросклерозу и другим осложнениям. Также шоколад содержит много сахара, который вызывает гликацию в сосудах, может провоцировать воспаления сосудистой стенки, формирование атеросклеротических изменений, — заявила Барредо.

Как подчеркнула диетолог, содержащиеся в шоколаде теобромин и кофеин при больших дозировках негативно влияют на сердечно-сосудистую систему, учащают пульс, повышают давление и сужают сосуды. Медик напомнила, что оба вещества воздействуют на рецепторы в головном мозге, формируя зависимость от шоколада.

Если часто употреблять шоколад, то теобромин и кофеин воздействуют на рецепторы в головном мозге таким образом, что могут привести к зависимости от него. То есть как только убираешь шоколад из своего рациона, начинаются головные боли, — добавила Барредо.

Ранее врач-диетолог Михаил Гинзбург рассказал, что кофе и какао могут продлить жизнь. По его словам, травяные напитки с мятой также помогут сохранить здоровье в тонусе. Он пояснил, что какао обладает антиоксидантными свойствами, поэтому может замедлять процессы старения.