Диетолог рассказала, как связаны вкусовые пристрастия в детстве с ожирением Диетолог Стародубова: вкусовые пристрастия в детстве могут привести к ожирению

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Вкусовые пристрастия, которые появляются в детстве, могут стать причиной ожирения во взрослом возрасте, рассказала «Москве 24» диетолог Антонина Стародубова. По ее словам, пищевые привычки формируются в первые годы жизни ребенка.

По данным исследований, дети, которых в раннем возрасте знакомили с разнообразными фруктами и овощами, склонны к их большему потреблению в дальнейшем, — объяснила специалист.

Диетолог отметила, что маленький ребенок сначала может негативно относиться в любому новому продукту, который вводят в прикорм. Если малыш все же отказывается от какого-нибудь нового фрукта или овоща, ему нужно дать попробовать продукт в среднем восемь раз, чтобы он все же согласился его съесть.

У детей, которые находились на грудном вскармливании свыше семи месяцев, риск развития ожирения ниже, добавила Стародубова. Кроме того, детям чаще всего важно не что есть, а с кем и как, поэтому рекомендуется создавать хорошие ассоциации с полезными продуктами и блюдами.

В настоящее время доказано, что дети, привыкшие к семейным приемам пищи за общим столом, во взрослом возрасте чаще придерживаются режима питания, менее склонны к неосознанным перекусам и лучше контролируют свой рацион, — подытожила диетолог.

Ранее детский врач-эндокринолог Дарья Губарева рассказала, что ожирение у детей появляется из-за чрезмерного поступления калорий на фоне сниженной активности. Она отметила, что также заболевание может развиваться из-за наследственности.