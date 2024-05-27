Эндокринолог назвала причины детского ожирения Врач Губарева: ожирение у детей может возникнуть из-за малой подвижности

Ожирение у детей появляется из-за чрезмерного поступления калорий на фоне сниженной активности, рассказала «Газете.Ru» детский врач-эндокринолог Дарья Губарева. По ее словам, также заболевание может развиваться из-за наследственности.

Ожирение — это многофакторное заболевание. Наиболее частый вид ожирения, конституционально-экзогенное или простое ожирение, развивается в связи с избыточным поступлением калорий на фоне сниженной двигательной активности и наследственной предрасположенности, — объяснила медик.

Врач отметила, что несмотря на предрасположенность к заболеванию, основными факторами его развития являются стиль питания и образ жизни. Также причиной детского ожирения могут быть мутации генов, прием лекарственных препаратов, например, антидепрессантов, и другие заболевания, например, опухоли головного мозга и гиперкортицизм.

Чаще всего от ожирения страдают дети раннего школьного и подросткового возраста, добавила эндокринолог. У них помимо увеличения веса могут появиться растяжки в области бедер, живота и ягодиц, что также говорит о развитии заболевания.

Ранее терапевт Ольга Чиркова рассказала, что худшей едой для детей являются бургеры, сосиски, колбасы, а также полуфабрикаты. Она объяснила, что в данных продуктах содержится слишком много трансжиров, усилителей вкуса и эмульгаторов. По ее словам, подобные вещества нарушают работу гормональной, ферментативной и других систем организма ребенка.