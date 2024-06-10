Диетолог предупредила о зависимости от мороженого Диетолог Джутова: мороженое вызывает эмоциональную зависимость

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Мороженое может вызвать эмоциональную зависимость, рассказала в беседе с РИАМО врач-диетолог Марьяна Джутова. По ее словам, человек иногда связывает этот десерт с утешением во время стресса или удовольствием.

Употребление мороженого, особенно с высоким содержанием сахара и жиров, может быть связано с формированием привычки или эмоциональной зависимостью, — объяснила врач.

Медик отметила, что если человек связывает употребление этого десерта с утешением при стрессе, то у него может возникнуть психологическая зависимость. Как подчеркнула Джутова, мороженое, которое содержит высокое количество сахара, влияет на гормональный баланс и уровень инсулина, что сказывается на чувстве насыщения. Врач посоветовала ограничивать количество съеденного мороженого, поскольку при чрезмерном употреблении оно может стать причиной сахарного диабета и других заболеваний, которые связаны с уровнем сахара в крови.

Ранее кардиолог Дмитрий Орловский рассказал, что, вопреки распространенному мнению, употребление мороженого в жару не поможет охладиться. Медик объяснил, что данный продукт стимулирует пищеварение и ускоряет метаболизм, что приводит к «разогреву» организма.