Диетолог перечислила полезные виды зелени, которые можно выращивать дома Диетолог Макиша: полезные петрушку и укроп можно выращивать дома

Дома можно выращивать петрушку, укроп и книзу, рассказала в беседе с «ФедералПресс» врач-диетолог Марина Макиша. По ее словам, самой полезной зеленью считается укроп.

Петрушка, укроп, кинза — это вопрос вашего выбора, что вам нравится больше на вкус. Но если смотреть по концентрации полезных веществ, то петрушка все равно будет занимать первое место, — объяснила медик.

Врач отметила, что зелень является источником пищевой клетчатки, благодаря чему кишечник нормально работает. Также в зелени много витамина С. Кроме того, в ней содержится витамин К, который помогает усвоению кальция в организме. Достаточно съесть всего 10 г петрушки, чтобы получить дневную норму этого витамина, добавила Макиша.

Ранее биолог Ирина Лялина рассказала, что злоупотребление шпинатом чревато образованием камней в почках. По ее словам, в этой зелени содержится слишком много оксалатов, влияющих на усвоение кальция.

До этого юрист Надежда Локтионова предупредила, что на дачном участке нельзя выращивать мак снотворный. Эксперт отметила, что этот вид растения во всех своих частях содержит опиум. Кроме того, под запрет подпадают и другие растения, которые содержат наркотические и психотропные вещества. Например, мимоза хостилис и кактусы, содержащие мескалин.