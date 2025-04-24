Диетолог объяснила, почему после 35 лет сложнее худеть Диетолог Лазуренко заявила, что после 35 лет сложнее худеть из-за метаболизма

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Врач — диетолог-эндокринолог Наталья Лазуренко в беседе с «Радио 1» подтвердила слова певицы Ольги Бузовой о том, что после 35 лет сложнее худеть. По словам медика, это связано с гормональными изменениями и замедлением метаболизма.

Организм меняет уровень метаболизма, он его как бы немножечко начинает притормаживать. С одной стороны, это ожидаемые изменения, с другой стороны, они будут сказываться на темпах контроля веса. То, что в 18−25 лет возможно было решить достаточно быстро, сейчас решается тяжелее, — объяснила врач.

Диетолог подчеркнула важность диспансеризации для контроля гормонального фона и отметила, что правильное питание составляет 80% успеха в контроле веса. Также она добавила, что мышцы любят постоянную систему нагрузок.

Ранее австралийские ученые сообщили, что период остановки в похудении является естественной стадией, которую практически невозможно избежать. По их словам, с «плато» сталкиваются все, кто худеют, независимо от метода.