Австралийские ученые объяснили, почему похудение оборачивается неудачами JMIR: все попытки похудеть неизменно приведут к периоду остановки в сбросе веса

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Период остановки в похудении является естественной стадией, которую практически невозможно избежать, сообщили австралийские ученые в статье, опубликованной в Journal of Medical Internet Research. По их словам, с «плато» сталкиваются все, кто худеют, независимо от метода.

Исследователи проанализировали данные более 6,5 тысячи мужчин и женщин. Эти люди разными способами пытались снизить вес в течение года.

Некоторые желавшие похудеть показывали хорошие результаты в первые месяцы. Однако через какое-то время они неизменно выходили на «плато». Вес в этот период либо стоял на месте, либо вовсе прибавлялся.

Ученые поспешили успокоить худеющих. Эта стадия никак не связана с провалом диеты. Скорее, она сигнализирует об адаптации организма. Многие остаются на ней очень долго — от трех месяцев до полугода.

К этому нужно быть готовыми психологически. Рацион или медикаментозная поддержка не спасут от замедления потери веса. В такой период всем худеющим нужно набраться терпения и быть последовательными, отметили ученые.

Ранее кардиолог Хосе Абельян опроверг распространенный миф, который обещает быстрое похудение. По его словам, выпитый натощак с утра стакан воды с лимоном не имеет никаких полезных свойств.