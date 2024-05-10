«Значительно ухудшает ситуацию»: дерматолог развеяла главный миф о прыщах Дерматолог Жовтан: выдавливание прыщей может вызвать попадание инфекции в кровь

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Выдавливание прыщей только усугубляет ситуацию, повышая риск проникновения инфекции через кровь в организм, рассказала NEWS.ru дерматолог Наталия Жовтан. Медик объяснила, что воспаление концентрируется достаточно глубоко, поэтому избавиться от него без повреждения кожи невозможно, это миф.

Избавиться от прыща выдавливанием невозможно, это миф. Воспаление концентрируется достаточно глубоко, аккуратно, без повреждения кожи убрать содержимое невозможно, и давление будет лишь способствовать распространению инфекции с кровью и значительно ухудшать ситуацию, — добавила Жовтан.

По ее словам, для борьбы с прыщами лучше использовать противовоспалительные средства в виде кремов и гелей на основе азелаиновой кислоты, но строго по инструкции. Жовтан подчеркнула, что пациентам помогут лосьоны с салициловой кислотой и цинком, но без спирта.

Пластырь гидроколлоидный с добавлением салициловой кислоты и масла чайного дерева может помочь уменьшить воспаление, — подытожила Жовтан.

Ранее врач-дерматолог Полина Ражева заявила, что постоянный зуд кожи может указывать на сахарный диабет или патологию щитовидной железы. По ее словам, существуют дерматологическая, психогенная, неврологическая и инфекционная причины кожного зуда.