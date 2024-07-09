Биолог раскрыла опасность дачных бассейнов Биолог Лялина: в дачных бассейнах могут находиться болезнетворные бактерии

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Дачные бассейны опасны тем, что в них могут находиться болезнетворные бактерии, рассказала LIFE.ru биолог Ирина Лялина. По ее словам, в бассейне также можно получить механическую травму из-за скользкого дна или неустойчивой конструкции.

Основными бактериями, вызывающими проблемы в бассейнах, являются E. coli, Pseudomonas aeruginosa и Legionella, которые приводят к инфекциям кожи, ушей и дыхательных путей. Водоросли могут сделать воду мутной и скользкой, — объяснила эксперт.

Биолог отметила, что некоторые виды грибков могут вызвать кожные инфекции. Также в бассейне могут заселиться криптоспоридии, которые могут стать причиной диареи.

Если в бассейне неисправно электрооборудование, например фильтры и насосы, можно получить удар током, добавила Лялина. Чтобы сохранять бассейн безопасным, не нужно слишком долго купаться в нем и перегружать системы очистки. А если вода неприятно пахнет или выглядит мутной, можно дезинфицировать бассейн хлором, подытожила биолог.

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