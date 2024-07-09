Годовалая девочка утонула в надувном бассейне на Алтае СК проверит семью на Алтае после гибели девочки в надувном бассейне

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Маленький ребенок утонул во время купания в надувном бассейне на Алтае, сообщает Telegram-канал краевого управления Следственного комитета. Годовалая девочка осталась дома со старшей сестрой.

Инцидент произошел 8 июля в селе Быстрянка Красногорского района. Родители оставили детей дома и отправились по делам. В какой-то момент девочка вышла во двор, где был установлен надувной бассейн с водой, залезла в него и утонула. Уголовное дело возбуждено по статье 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности) с максимальным наказанием до двух лет лишения свободы.

В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства произошедшей трагедии, назначен комплекс судебных экспертиз. Следствием также будут устанавливаться условия проживания и воспитания ребенка в семье, — сказано в публикации.

Ранее в МЧС забили тревогу после резкого роста числа погибших на воде людей. С начала текущего года в России утонули более 200 детей. Общее количество жертв утопления превысило 1,6 тысячи. Тревожная динамика числа погибших в водоемах фиксируется в 41 регионе страны.