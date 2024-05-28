Аллерголог назвал способы защиты от тополиного пуха Аллерголог Болибок: от тополиного пуха защитят маска и очки

Фото: Сергей Белкин/NEWS.ru

Во время цветения тополя необходимо защищать органы зрения и дыхания, для этого подойдут маска и очки, рассказал в беседе с «Радио 1» иммунолог-аллерголог Владимир Болибок. По его словам, маску можно выбрать любую — тканевую или одноразовую.

Самый простой способ себя обезопасить — носить маску. Она может быть любой: многоразовая тканевая, одноразовая медицинская, то есть волокна крупного размера в любой маске застрянут. Можно сделать самому маску, как во времена пандемии, из хозяйственных салфеток или рулонов. Глаза защищать нужно очками, потому что пух может вызвать конъюнктивит. Специальные защитные очки продаются в хозяйственных магазинах. Они плотно прилегают к глазницам, в спортивных магазинах есть велосипедные очки с капельками вдоль глазницы, — порекомендовал Болибок.

Иммунолог также напомнил, что сам по себе тополиный пух не опасен. Однако к нему может прилепиться пыльца от других растений, которая может спровоцировать аллергическую реакцию.

Аллерголог Анна Усачева ранее напомнила, что уменьшить симптомы поллиноза при появлении тополиного пуха можно при помощи приема душа и проветривания комнаты. Она также призвала обратиться к врачу для сбора анамнеза и назначения дальнейшего лечения.