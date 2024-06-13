Академик рассказал, как остановить старение организма Академик Пирадов: снижение калорийности питания и физнагрузки замедлят старение

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Снижение калорийности питания, а также физические нагрузки помогут замедлить старение организма, заявил в беседе с KP.RU вице-президент РАН Михаил Пирадов. По словам академика, снижение когнитивных функций также влияет на состояние человека.

Один из основных признаков старения — это снижение когнитивных функций. Всех нас пугает болезнь Альцгеймера. И небезосновательно: каждые 33 секунды один человек в мире заболевает ей. А на втором месте — сосудистая деменция. Если не произойдет прорывов в лечении, то в недалеком будущем до 40% людей старше 85 лет будут страдать болезнями, разрушающими мозг, — добавил Пирадов.

Замдиректора по научной работе Российского научного центра хирургии (РНЦХ) им. академика Б. В. Петровского Илья Еремин напомнил, что специалисты провели исследования и установили, что системное хроническое воспаление лежит в основе старения и в то же время ускоряет его. Оно приводит к сбоям в работе иммунной системы.

По словам Еремина, старение также ускоряется из-за стрессов, хронического недосыпа, нарушения в режиме питания, воздействия шума и сидячего образа жизни. Он посоветовал исправлять ситуацию при помощи ежедневных аэробных нагрузок, интервального голодания, отказа от курения и злоупотребления алкоголем. По мнению специалиста, соблюдение здорового образа жизни и санитарных мер, а также вакцинация позволит защитить организм.

Диетолог Лиза Афинская ранее рассказала, что употребление некоторых продуктов позволит замедлить старение организма. В их числе она назвала клубнику, в которой содержится вещество флавонол, помогающее бороться со старением клеток.