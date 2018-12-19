Россияне доверяют «старым» лекарствам

https://news.ru/storage/news/52d872dfd1aba4cbe211e28ecf4a30f0/a96e83e1-47ed-44c7-9e63-e9cd0af7b37a_850.jpg Игорь Зарембо/РИА Новости эксклюзивы

Почему спрос на проверенные годами таблетки не снижается

Чаще всего в 2018 году россияне покупали в аптеках бактерицидный пластырь (132 млн упаковок), цитрамон (90,2 млн упаковок) и активированный уголь (71,5 млн упаковок). Об этом свидетельствуют данные продаж за 49 недель текущего года, которые для News.ru предоставило аналитическое агентство DSM Group.

Портал News.ru выяснял, почему несмотря на активное развитие фармацевтики, жители России продолжают лечиться устаревшими лекарствами.

Активированный уголь был синтезирован советским химиком-органиком Николаем Зелинским ещё в 1915 году. Это адсорбирующее средство, которое применяется при отравлении. Цитрамон также известен ещё с прошлого века. Универсальный болеутоляющий и жаропонижающий препарат изначально включал в себя ацетилсалициловую кислоту, кофеин, фенацетин, какао, лимонную кислоту и сахар. Через некоторое время выяснилось, что таблетки имеют ряд серьёзных побочных эффектов, и состав препарата был изменён. Теперь в него входят кофеин, ацетилсалициловая кислота и парацетамол.

Несмотря на то, что оба препарата известны уже давно, выбор россиян нельзя назвать удачным, считает президент Лиги защитников пациентов Александр Саверский. В разговоре с News.ru он высказал мнение, что основная причина популярности препаратов — их дешевизна, а не эффективность. Высокий спрос говорит о том, что покупатели выбирают то средство, которое им знакомо и доступно. При этом, отмечает собеседник, для здоровья безопаснее принимать более современные аналоги.

«Есть стереотип: от боли — цитрамон, от воспаления и антитоксичное — активированный уголь. Но эти средства не очень простые, у них есть более современная замена, более дорогая, но без побочных эффектов, которые провоцируют эти средства. К сожалению, мы имеем дело с дешевизной препаратов, которые больше имеют силу плацебо», — считает эксперт.

По словам Саверского, данные продаж указывают на массовое самолечение, так как врач не станет назначать такие лекарственные средства. Он отмечает, что зачастую люди не обращаются к специалистам из-за отсутствия доступной медицинской помощи.

Vasilii Smirnov/Global Look Press

«Граждане выбирают самолечение, так как у них выбора нет. Например, что такое трёхуровневая система здравоохранения, которая создана в Москве? Это значит, что специалистов из поликлиник убрали. Таких как кардиологов, эндокринологов, гастроэнтерологов, невролога. Значит, чтобы получить помощь, нужно записываться за несколько недель вперёд и ещё ехать через полгорода в то учреждение, где такие врачи есть. Или обращаться в платный центр, на это не у всех есть деньги. При таких условиях люди идут в аптеку и покупают всё, что в голову придёт и что дешевле», — предположил собеседник.

Всё дело в привычке

Со своей стороны член комитета Госдумы по охране здоровья Александр Петров рассказал News.ru, что в основе такого выбора лежит привычка россиян. По словам депутата, эти препараты есть и в его аптечке.

«Эти лекарства давно на рынке. Клинически доказано, что цитрамон имеет хороший эффект. Почему нужно покупать дорогие лекарства, если есть дешёвое? Лучше активированного угля от интоксикации ничего не поможет. Это лучший адсорбент, он точно не навредит. Принимать его безопасно, если соблюдать дозировку», — сказал он.

Депутат считает, что необходимо не только объяснять населению, что нельзя заниматься самолечением, но и учить его финансовой грамотности. Любое дорогое лекарство, уверен он, имеет дешёвый аналог.

При этом он отметил, что новые средства не могут стоить дёшево, так как клинические исследования стоят очень дорого.

«Современные лекарства не могут быть дешёвыми. Нужно 30 лет быть на рынке, тогда клинический эффект будет определён уже временем и сотнями тысяч людей, которые приняли это лекарственное средство. Это фактически пострегистрационные клинические исследования. Если это новый препарат, то нужно пройти такие стадии испытаний, что это выходит производителю в миллиарды рублей. Нужно застраховать каждого добровольца, заплатить ему, а это тысячи, которые добровольно соглашаются на себе испытать лекарство. Плюс нужно сделать все анализы, постоянно мониторить этих пациентов. Сейчас препараты стали более целенаправленного действия. К сожалению, они дешёвыми не будут», — констатировал Петров.

По словам депутата, государство строго контролирует цены на препараты, которые входят в список жизненно необходимых лекарств.