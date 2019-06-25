https://static.news.ru/photo/3766464e-97d7-11e9-beab-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Специалисты из Университета Монаша в Австралии выявили новый механизм старения иммунной системы.

В научной работе, опубликованной на портале MedicalXpress , говорится, что с возрастом тимус — орган, в котором происходит созревание и иммунологическое обучение лимфоцитов, становится не так продуктивен, как в молодости, поэтому не может вырабатывать достаточное количество клеток, участвующих в создании иммунной системы человека. В результате пожилые люди чаще страдают от различных заболеваний, в том числе онкологических.

Исследователям удалось выяснить, что за ухудшением состояния тимуса стоят факторы, влияющие на рост и дифференцировку эпителиальных стволовых клеток. Данное открытие поможет разработать систему по замедлению старения.

Как писал News.ru, исследователи из Швейцарии пришли к выводу, что вещество, содержащееся в гранатах, замедляет некоторые дегенеративные процессы в организме. Уролитин А улучшает функционирование клеток скелетных мышц, которое угасает после достижения человеком 50-летнего возраста.