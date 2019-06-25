Специалисты из Университета Монаша в Австралии выявили новый механизм старения иммунной системы.
В научной работе, опубликованной на портале
Исследователям удалось выяснить, что за ухудшением состояния тимуса стоят факторы, влияющие на рост и дифференцировку эпителиальных стволовых клеток. Данное открытие поможет разработать систему по замедлению старения.
Как писал News.ru, исследователи из Швейцарии пришли к выводу, что вещество, содержащееся в гранатах, замедляет некоторые дегенеративные процессы в организме. Уролитин А улучшает функционирование клеток скелетных мышц, которое угасает после достижения человеком 50-летнего возраста.