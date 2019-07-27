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Учёные из Австралии и США исследователи сотни сообщений Twitter, в которых люди говорили о планах пить до потери сознания, и выделили несколько основных причин такого поведения.

Наиболее распространёнными мотивами были праздники: дни рождения, школьные или рабочие достижения, спортивные победы или праздники, — сообщает Medical Xpress.

Другой распространённой причиной напиться стали негативные эмоции: стресс или потери.

Специалисты считают, что с этими видами пьянства нужно начинать бороться ещё в школах и университетах.

Как писал News.ru, учёные Пенсильванского университета обнаружили, что в человеческом организме за пристрастие к выпивке и развитие алкоголизма отвечают совершенно разные комбинации генов. В исследовании участвовали почти 275 тысяч человек. По итогам стало ясно, что генетические особенности могут помешать пристрастию человека к спиртному превратиться в алкоголизм, хоть первое и является основным условием для формирования второго. Из 18 выявленных комбинаций, связанных с регулярным влечением к алкоголю, только пять оказались применимы к «бытовому пьянству», то есть отсутствию сил противостоять желанию выпить.