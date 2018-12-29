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Учёные обнаружили целебные свойства алкоголя

Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

здоровье [ версия для печати ]

Сотрудники Университета Вашингтона в Сент-Луисе (США) доказали целебные свойства алкоголя. Проведённое исследование показало, что люди, страдающие сердечно-сосудистыми заболеваниями, в среднем живут на год дольше, если выпивают в умеренных количествах.

В ходе эксперимента, который продлился 24 года, добровольцев разделили на три группы. В первую вошли не пьющие спиртное, во вторую — умеренно употребляющие, а третью группу сформировали из алкоголиков.

Оказалось, что трезвенники и страдающие алкогольной зависимостью после постановки диагноза «сердечная недостаточность» в среднем жили 2600–2700 дней, а употребляющие спиртное в небольшом количестве проживали около 3100 дней.

При этом результаты исследования стали для учёных неожиданностью, поэтому теперь им предстоит выяснить причины такого влияния спиртного на организм человека.

В заключение автор исследования Дэвид Браун предостерёг людей, страдающих от заболеваний сердца, от употребления алкоголя в лечебных целях.

«Не стоит начинать пить, если вы никогда раньше этого не делали», — говорится в статье, опубликованной в журнале JAMA Network Open.

Ранее News.ru писал о том, что алкогольные напитки категорически нельзя смешивать с газировкой, поскольку это опасно для здоровья. Об этом заявил главный нарколог России Евгений Брюн. Такое сочетание, по словам медика, усиливает всасываемость спиртного и приводит к быстрому опьянению.


#наука #здоровье #алкоголь #исследование
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