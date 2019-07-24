https://static.news.ru/photo/be86e890-adc6-11e9-9ca6-fa163e074e61_1024.jpg Фото: pixabay.com

Начальник управления государственной инспекции по качеству питания Нина Зайцева рекомендовала россиянам как можно чаще употреблять салатные листья с горьким привкусом.

По её словам, наличие в них гликозида и лактуцина, придающим им специфический вкус, не только оказывает на организм человека освежающее и возбуждающее аппетит действие, но и снимает усталость и успокаивает.

Кроме того, содержащиеся в салате витамин С и каротин способствуют укреплению стенок кровеносных сосудов, помогают при гипертонии и предупреждают развитие атеросклероза.

При выборе салата Зайцева в беседе с РИА Новости посоветовала россиянам обращать внимание на чистоту листьев. Также важно выбирать растение, которое не достигло стадии образования семян. Салат с пожелтевшими листьями или наличием ржавых точек лучше оставить на полке, отказавшись от покупки.

Ранее News.ru писал о том, что специалисты из Лондонской медицинской школы установили, что употребление свекольного сока способствует снижению артериального давления без дополнительного применения лекарств. В ходе исследования, в котором приняли участие 15 человек, страдающих гипертонией, выяснилось, что ежедневное употребление стакана сока из свёклы ощутимо снижает как систолическое, так и диастолическое давление. Отмечается, что целебный эффект наблюдается уже через час.