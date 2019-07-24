Начальник управления государственной инспекции по качеству питания Нина Зайцева рекомендовала россиянам как можно чаще употреблять салатные листья с горьким привкусом.
По её словам, наличие в них гликозида и лактуцина, придающим им специфический вкус, не только оказывает на организм человека освежающее и возбуждающее аппетит действие, но и снимает усталость и успокаивает.
Кроме того, содержащиеся в салате витамин С и каротин способствуют укреплению стенок кровеносных сосудов, помогают при гипертонии и предупреждают развитие атеросклероза.
При выборе салата Зайцева в беседе с
Ранее News.ru писал о том, что специалисты из Лондонской медицинской школы установили, что употребление свекольного сока способствует снижению артериального давления без дополнительного применения лекарств. В ходе исследования, в котором приняли участие 15 человек, страдающих гипертонией, выяснилось, что ежедневное употребление стакана сока из свёклы ощутимо снижает как систолическое, так и диастолическое давление. Отмечается, что целебный эффект наблюдается уже через час.