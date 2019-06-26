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Специалисты из Лондонской медицинской школы установили, что употребление свекольного сока способствует снижению артериального давления без дополнительного применения лекарств.

В ходе исследования, в котором приняли участие 15 человек, страдающих гипертонией, выяснилось, что ежедневное употребление стакана сока из свёклы ощутимо снижает как систолическое, так и диастолическое давление. Отмечается, что целебный эффект наблюдается уже через час.

Как пишет портал МедикФорум, свекольный сок расширяет сосуды и улучшает кровоснабжение за счёт пищевых нитратов, которые организм человека в процессе усвоения перерабатывает в окись азота. Соответственно, полученный газ и расширяет сосуды.

Ранее News.ru писал о том, что американские диетологи назвали овсяную кашу самым важным продуктом для людей, страдающих гипертонией. В эксперименте медиков участвовали добровольцы, страдающие гипертонией. В их суточный рацион диетологи включили 120 грамм овсяной каши.