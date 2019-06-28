Излюбленная многими лапша быстрого приготовления в сознании общественности предстаёт в качестве вредного продукта, а из-за своей цены и вовсе зовётся «бич пакетом». Однако мало кто может поспорить об удобности и быстроте её приготовления. Да и многим нравится вкус такой пищи — порой при выборе «вкусненького» на ужин глаз покупателя падает именно на неё. News.ru решил разобраться, действительно ли пришедшее к нам из Японии блюдо так вредно, как принято считать.

Отношение у диетологов к лапше быстрого приготовления двоякое, отмечает врач гастроэнтеролог, диетолог Нурия Дианова. Если у человека нет альтернативы при выборе еды, то в такой ситуации можно говорить о том, что она всё-таки является продуктом. Однако поскольку он дешёвый, можно говорить о том, что мука в нём используется низкого качества, а консерванты и усилители вкуса не только вредны, но и привязывают человека к такого рода пище. Также, как отмечает эксперт, качество масла в пакетиках, которые прилагаются к лапше, зачастую самое низкое. Говорить о том, что такие продукты приносят пользу организму, не приходится, утверждает диетолог.

Между тем, как поясняет Нурия Дианова, лапша быстрого приготовления калорийна за счет углеводов, притом углеводов низкого качества. При этом питательной ценности в виде белков в ней нет. Такая пища обделена этим крайне важным компонентом. Следовательно человек переедает углеводы, а на сегодняшний день самая большая проблема с питанием у людей заключаются именно в этом, включая огромное количество жиров в данном продукте, отмечает диетолог. Также среди населения происходит переедание простых рафинированных сахаров, а лапша быстрого приготовления как-раз таки является рафинированным продуктом, прошедшим многократную производственную обработку. Следовательно, как поясняет гастроэнтеролог, такой продукт содержит более высокий гликемический индекс, а значит быстрее усваивается организмом.

Александр Рюмин/ТАСС

Вслед за этим быстрее повышается уровень глюкозы, быстрее выделяется инсулин чтобы «выровнять» ситуацию. И так, так как мы не можем сразу все утилизировать, то организм все откладывает в жировые отложения. Безусловно, такой продукт не относится к рациональному питанию, — сказала Нурия Дианова.

Кроме того, по её словам, употребление лапши быстрого приготовления может приводить к обострению желудочно-кишечных заболеваний у некоторых людей. А эмульгатор Е322, который заявлен в составе лапши одного из популярных брендов, и вовсе провоцирует заболевания желудочно-кишечного тракта, печени и почек. Также стоит отметить наличие в составе продукта стабилизаторов, которые используются для сохранения формы и продления срока хранения. Эти добавки наносят вред печени и их, по словам диетолога, в здоровом рационе быть не должно. Больше пользы человеку принесут сваренные до состояния аль-денте макароны твердых сортов пшеницы, утверждает диетолог. В них, в отличии от лапши быстрого приготовления будет содержаться больше белка и, соответственно, витаминов.

Также гастроэнтеролог заявила, что скептически относится к составу специй, которые прилагаются к данному продукту.

Производитель может и заявить на упаковке какие-то ингредиенты, но поверьте, что качество этих специй самое низкое какое только может быть. Из-за этого существует определённый риск получить какие-то реакции — к примеру, аллергические. В виде сыпи и покраснений, — сказала диетолог.

В составе специй одного из популярных производителей лапши быстрого приготовления также присутствует глутамат натрия (E621). В сети ведётся много споров о его вреде. Некоторые ресурсы утверждают, что E621 содержится в пармезане. Комментируя это, Нурия Дианова отметила, что если этот компонент и содержится в сыре, то образуется в нём естественным путем. А глутамат натрия, который содержится в составе специй к лапше быстрого приготовления, является добавкой.

В сыре с точки зрения технологии не должно быть усилителей вкуса. Тогда это уже не сыр и тем более не пармезан. Максимум в сыр могут добавлять кальция хлорид. Это делается для заквашивания — чтобы пошёл химический процесс, — сказала диетолог.

При этом она отметила, что проводить масштабные исследования по поводу вреда усилителей вкуса невыгодно, так как что это крайне сложно и невыгодно в век потребления. Эти добавки оказывают достаточно «возбуждающее» влияние на нервную систему человека и вызывают привязывание к содержащим их продуктам.

Задача усилителей — вызывать у человека максимальные ощущения богатства вкуса. Идёт сигнал в мозг о том, что это вкусно и человек получает удовольствие. Следовательно формируется понимание того, что еда вкусная и человек будет вновь её покупать. По этой причине доказывать негативное влияние усилителей вкуса на организм невыгодно, — пояснила Нурия Дианова.

Александр Рюмин/ТАСС

По её словам, приём в пищу лапши быстрого приготовления раз в несколько месяцев не способен навредить организму. Однако если этот продукт употребляется еженедельно, такой рацион может пагубно сказаться на здоровье. При этом врач отметила, что организм молодого человека, ведущего активный образ жизни, на протяжении длительного времени способен компенсировать приём лапши быстрого приготовления за счет высокого метаболизма. Однако если брать в пример человека, у которого есть проблемы с печенью, то употребление в пищу продуктов с содержанием практически любых усилителей вкуса, красителей и эмульгаторов способно нанести вред — можно столкнуться с диареей и энтеритом.

Обилие любых дополнительных ингредиентов, которых нет в каких-либо натуральных, природных продуктах, создаёт лишнюю нагрузку прежде всего на желудочно-кишечный тракт и печень, — пояснила Нурия Дианова.

О том, что постоянно питаться лапшой быстрого приготовления все же не стоит говорит и история, которая произошла в Китае. Накануне «Чёрной пятницы» одна из студенток пыталась накопить деньги на покупки и три недели питалась исключительно этим блюдом. Благодаря необычной диете девушке удалось сэкономить 749 юаней (примерно семь тысяч рублей). Однако планы жительницы Китая обрушились, потому что она попала в больницу. На те деньги, которые она отложила для «Чёрной пятницы», ей пришлось оплачивать счета за лечение. Причина её недомогания неизвестна, однако сама девушка считает, что виной всему стала именно злополучная лапша.