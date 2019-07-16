https://static.news.ru/photo/013a6efa-a7e1-11e9-b6f1-fa163e074e61_1024.jpg Вячеслав Гармаш Фото: facebook.com/slava.garmash

Украинского журналиста Вячеслава Гармаша, известного националистическими высказываниями, вместе с женой и ребёнком выгнали с пляжа за разговор на государственном языке.

Инцидент произошёл в курортном городе Бердянске Запорожской области. Журналист попросил у охранников разрешение пройти через территорию пляжа, принадлежащую частному отелю. В ответ он услышал нецензурную брань.

Охранники заявили Гармашу, что «тут все за Россию», и отправили журналиста с семьёй в обход по общественной дороге. На напоминание о том, что по законам страны 50-метровая территория от воды является общественной, представители охраны отеля ответили, что не подчиняются «дебильным украинским законам».

Угроза супруги Гармаша вызвать полицию также не возымела на них действия. Ей сказали, что она сама отправится в «обезьянник», поскольку стражи порядка «тоже за Россию», сообщает издание « Обозреватель ».

Ранее News.ru писал, что принятый на Украине закон о государственном языке вызвал озабоченность ООН. Замглавы организации по вопросам политики Розмари Ди Карло призвала Киев обеспечить защиту прав нацменьшинств в языковой сфере.