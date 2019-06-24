Среди бенефициаров последней прямой линии с президентом знатоки политических кулис без колебания называли и имя «вечного» президентского помощника — Владислава Суркова. Считается, что публично высказанные Владимиром Путиным внешнеполитические оценки как минимум подтверждают влияние и позиции Владислава Юрьевича.

В последние недели опять-таки было запущено немало разного рода инсайдов, утверждавших, что Сурков взял на себя ответственность за ряд украинских явлений и якобы написал заявление об уходе. Тут даже вездесущая Собчак вставила свои «двадцать копеек», словно присутствовала при составлении такого исторического заявления.

К тому же были ссылки на тот факт, что новые украинские власти отстранили от переговоров по донбасской проблеме близкого к российским официальным лицам Виктора Медведчука. И вернули за символический стол переговоров Леонида Кучму. Политика на Украине авторитетного, несмотря на шуточки наших острословов, что опять соседнее государство вляпалось в Кучму. Но раз, мол, в Киеве меняют переговорщика, то и в Москве логично последовать такому примеру

Более того, в столице стали утверждать, что нашу делегацию на встрече помощников, которые 12 июля лицом к лицу должны подготовить саммит в «нормандском формате» глав России, Германии, Франции и Украины, возглавит не Сурков, а помощник президента по внешней политике Юрий Ушаков.

Помощник президента РФ Владислав Сурков во время рабочего визита в Цхинвал, 2017 год Наталья Айриян/РИА Новости

Тут, как говорится, нет дыма без огня. И вероятность таких вариантов была вполне допустима. Но есть сведения, что кандидатура Суркова во многом устраивает сработавшихся с ним американцев, которые в «нормандский формат» пока не входят, но все понимают, от кого в реальности зависят возможные сдвиги в подвешенном украинском вопросе. А Владислав Юрьевич работал еще с Викторией Нуланд, а потом стал постоянным партнёром и нынешнего американского представителя Пола Волкера. А янки любят взаимодействовать со знакомыми и предсказуемыми партнёрами.

К тому же не было большого секрета в том, что отношения Суркова и Медведчука, мягко говоря, перестали быть безоблачными, а потому замена Киевом «кума Путина» на новое лицо только Суркову в плюс.

К слову, есть сведения, что Волкер уже запросил встречу с Сурковым, поскольку Соединённые Штаты хотели бы добиться определённой ясности в российской позиции ещё до украинских выборов. Да и избирательная кампания за океаном постепенно набирает обороты. И какую-то позицию Трампу по Украине надо сформулировать.

Словом, все те же действующие лица. А после назначения Михаила Бабича тринадцатым замом министра Максима Орешкина считается, что иных конкурентов у переговорщика Суркова просто нет. Притом нельзя исключить, что и на посту замминистра Бабич, в чью компетенцию войдут такие вопросы, как Таможенный союз, СНГ и, значит, Украина, всё равно будет пересекаться с Сурковым. Играть-то им надо в одной команде.