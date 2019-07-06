Первая в истории Украины партия нефти из США прибыла в порт Одессы. Её доставил танкер Wisdom Venture, разгрузка уже началась.
На то, чтобы перекачать в береговые резервуары 75 тысяч тонн нефти, потребуется около 36 часов, сообщает
Следующий танкер с нефтью сорта Bakken может прибыть в Одессу в августе.
Ранее, как писал News.ru, Управление энергетической информации США сообщило о замедлении темпов добычи сланцевой нефти. Однако, как отметили в ведомстве, она продолжит увеличиваться благодаря большому числу неосвоенных скважин.