https://static.news.ru/photo/2e866e0e-a011-11e9-aa0e-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Olga Tanasiychuk/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Первая в истории Украины партия нефти из США прибыла в порт Одессы. Её доставил танкер Wisdom Venture, разгрузка уже началась.

На то, чтобы перекачать в береговые резервуары 75 тысяч тонн нефти, потребуется около 36 часов, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу порта. Сырьё планируется отправить на Кременчугский нефтеперерабатывающий завод по нефтепроводу «Одесса — Кременчуг».

Следующий танкер с нефтью сорта Bakken может прибыть в Одессу в августе.

Ранее, как писал News.ru, Управление энергетической информации США сообщило о замедлении темпов добычи сланцевой нефти. Однако, как отметили в ведомстве, она продолжит увеличиваться благодаря большому числу неосвоенных скважин.