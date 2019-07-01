Лайнер из Найроби осуществил посадку в Лондоне. Во время осмотра воздушного судна в отсеке шасси были обнаружены сумка, вода и небольшой запас еды.

В Скотленд-Ярде полагают, что тело, обнаруженное в саду, принадлежало безбилетнику. Мужчина замёрз насмерть во время перелёта и выпал, когда открывались шасси, передаёт ТАСС