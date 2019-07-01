Лайнер из Найроби осуществил посадку в Лондоне. Во время осмотра воздушного судна в отсеке шасси были обнаружены сумка, вода и небольшой запас еды.
В Скотленд-Ярде полагают, что тело, обнаруженное в саду, принадлежало безбилетнику. Мужчина замёрз насмерть во время перелёта и выпал, когда открывались шасси, передаёт
Сотрудники полиции Великобритании обнаружили тело мужчины в саду дома, расположенного возле столичного аэропорта Хитроу. По данным силовиков, труп попал туда из самолёта авиакомпании Kenya Airways..
Ранее News.ru писал, что в загородном доме Наро-Фоминского района, арендованном для вечеринки спортсменов, найден труп 16-летнего российского теннисиста. На вечеринке кандидат в мастера спорта выпил несколько бокалов шампанского, после чего заявил о плохом самочувствии и ушёл спать.