https://static.news.ru/photo/ef54fc4a-940e-11e9-a0dc-fa163e074e61_1024.jpg Юлия Тимошенко Фото: Jaap Arriens/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Лидер украинской партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко инициировала возбуждение уголовного дела об искусственном доведении газотранспортной системы (ГТС) страны до банкротства.

На сегодняшний день она требует от президента Украины Владимира Зеленского созвать заседание Совета национальной безопасности и обороны (СНБО), так как есть вероятность остановки транзита российского газа с 24 июня, информирует ТАСС .

Сама же Тимошенко обвиняет в этом экс-президента Петра Порошенко, действующего главу правительства Владимира Гройсмана и директора НАК «Нафтогаз Украины» Андрея Коболева.

Политик отметила, что после их «афер» украинская газотранспортная система объявила себя банкротом и с 24 июня прекращает существование и прокачку газа в страну.

Как ранее писал News.ru, «Укртрансгаз» не сможет вовремя рассчитаться по контрактам на закупку газа для собственных нужд, что, в свою очередь, станет причиной приостановки на неопределённый срок работы всей украинской газотранспортной системы.