https://static.news.ru/photo/2fcc552e-ad3d-11e9-b6f1-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Keith Ruffles/wikipedia.org/CC BY 3.0

Возле памятника Освободителям в Риге могут появиться разъясняющие таблички, которые будут оформлены как филиал «Музея оккупации».

С таким предложением выступил внештатный советник президента Латвии Эгила Левитса по вопросам исторической памяти и принадлежности Юргис Клотиньш. По его словам, таблички должны пояснять, что выбитые на памятнике годы «1941-1945» не верны, так как для латышского народа одной из самых трагичных дат является дата подписания пакта Молотова — Риббентропа (23 августа 1939 года), передаёт Delfi.tv .

Вероятно, поясняющие таблички можно оформить как объект-филиал «Музея оккупации», — заявил он.

Он отметил, что этот шаг может стать частью борьбы против идеи освобождения 9 мая, которую, по его словам, пропагандирует Москва. Такое видение истории, по мнению советника, полезно Кремлю для мобилизации «местной русской общины в своих интересах».

Ранее News.ru писал о том, что члена правления Русского союза Латвии Александра Филея могут осудить за пост в социальной сети, в котором он поздравил жителей прибалтийской страны с годовщиной освобождения от диктаторского режима советской армией.