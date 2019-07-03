https://static.news.ru/photo/76b563f2-9ddb-11e9-b624-fa163e074e61_1024.jpg Пётр Порошенко Фото: Nataliia Ozirska/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Бывший президент Украины Пётр Порошенко призвал украинцев выйти на акцию протеста против отмены закона о люстрации. По его словам, подобное решение может принять Конституционный суд (КС) Украины.

Это позволит вернуться к власти людям, мечтавшим в течение последних пяти лет о реванше, написал Порошенко на своей странице в Facebook .

Мы не будем спокойно молчать и ждать возвращения в 2013-й год. <...> Люстрация — это путь к политическому очищению Украины от её авторитарного прошлого! — говорится в сообщении лидера партии «Европейская солидарность».

Начало акции намечено на утро 4 июля у здания КС Украины.

Ранее News.ru сообщал, что украинцам посоветовали обходить Порошенко стороной и не приближаться к нему на расстояние вытянутой руки. В противном случае можно пострадать от действий этого политика, заявил депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик. По его словам, общение с Порошенко является риском для личной безопасности.