https://static.news.ru/photo/c66dbb52-aa19-11e9-a83b-fa163e074e61_1024.jpg Фото: РИА Новости

Независимо от отношения политиков к России, им всё равно необходимо с ней договариваться. Такое мнение высказал первый помощник президента Украины Сергей Шефир.

В противном случае, отметил он, в состоянии войны придётся жить «ещё 100 лет».

Я считаю Россию агрессором и страной, с которой нам придётся договариваться о мире, потому что географически мы никуда не денемся друг от друга, — сказал Шефир в интервью изданию « Левый берег ».

При этом он признал, что в стране «исторически так сложилось, что половина населения говорила на русском, половина — на украинском». В связи с этим помощник главы государства призвал не спекулировать на языковом вопросе и не разделять народ.

По его мнению, родной язык в будущем «генетически закрепится» в новых поколениях украинцев. Однако сейчас, подчеркнул политик, важно проявлять гибкость и лояльность.

Мы не сможем вернуть Донбасс, заставляя их говорить на украинском, — признал Шефир.

Он также высказал убеждённость, что в урегулировании вооружённого конфликта на востоке страны необходимо идти на любые компромиссы, кроме вопроса территориальной целостности.

Ранее, как писал News.ru, политик и бизнесмен заявлял, что с президентом РФ Владимиром Путиным можно договориться. В противном случае, настаивал он, Украина объявит России «настоящую» войну.