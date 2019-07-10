https://static.news.ru/photo/a3755fc4-a30c-11e9-bd26-fa163e074e61_1024.jpg Дениса Лисов Фото: Дениса Лисов/facebook

Польский прокурор попросил Окружной суд Варшавы не выдавать Швеции россиянина Дениса Лисова, который вывез из страны своих детей.

Судья отметил, что в Швеции дети попали «в семью мусульман с чуждой для девочек культурой, питанием и так далее», и добавил, что угроза депортации ухудшает психическое состояние старшей дочери Софии.

Как отец я делал и продолжаю делать для детей всё, чтобы им было хорошо, чтобы мы были вместе. Для этого я создавал семью, а не для того, чтобы у меня отобрали детей и отдали их чужим людям, — заявил, в свою очередь, сам Лисов.

Денис Лисов и три его дочери 12, шести и четырёх лет были задержаны в апреле польскими пограничниками в международном аэропорту Варшавы, откуда они намеревались вылететь в Россию.

В Польшу они попали из Швеции, где ранее проживали. Суд в Варшаве постановил оставить детей с отцом при условии, что они будут находиться в Польше и ожидать итогов рассмотрения их просьбы о получении убежища.

В 2017 году шведские власти забрали детей у отца, когда их мать попала в больницу с расстройством психики. Девочек разместили в приёмной семье, откуда в конце марта их выкрал Лисов.

Как ранее писал News.ru, власти Швеции выдали европейский ордер на арест россиянина Дениса Лисова, который похитил трёх своих дочерей из шведской приёмной семьи и вывез их в Польшу.