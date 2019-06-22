https://static.news.ru/photo/c20e3bfe-94f7-11e9-a474-fa163e074e61_1024.jpg Денис Лисов Фото: Ирина Полина/ТАСС

Власти Швеции выдали европейский ордер на арест россиянина Дениса Лисова, который похитил трёх своих дочерей из шведской приёмной семьи и вывез их в Польшу. Об этом сообщил адвокат Бабкен Ханзадян.

Мы верим в то, что польские органы защитят семью Лисовых так, как это было до сих пор. Мы уверены, что эта семья не будет разлучена. Мы будем защищать права всей семьи, — цитирует адвоката ТАСС .

По словам Ханзадяна, в ближайшее время состоится встреча в польской прокуратуре, так как в стране принимает решение об аресте прокурор.

Денис Лисов и три его дочери 12, шести и четырёх лет были задержаны в апреле польскими пограничниками в международном аэропорту Варшавы, откуда они намеревались вылететь в Россию.

В Польшу они попали из Швеции, где ранее проживали. Суд в Варшаве постановил оставить детей с отцом при условии, что они будут находиться в Польше и ожидать итогов рассмотрения их просьбы о получении убежища.

В 2017 году шведские власти забрали детей у отца, когда их мать попала в больницу с расстройством психики. Девочек разместили в приёмной семье, откуда в конце марта их выкрал Лисов.

Как писал News.ru, по данным Минпросвещения больше всего российских детей в 2012–2018 года усыновили граждане Италии, при этом общее число сирот, принимаемых в семьи иностранцев, за последние шесть лет сократилось с 2604 до 289 человек.