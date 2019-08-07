Экономика Польши нуждается в низкоквалифицированных работниках из-за рубежа, но страна оказалась неподготовленной к рекордному росту миграционных потоков. Пребывающие в страну работники сталкиваются с проблемами при оформлении документов. Некоторые эксперты считают, что таким образом в Польше пытаются избежать переизбытка рабочей силы.

Власти страны признали проблемой наплыв трудовых мигрантов, большее число которых составляют граждане Украины. Об этом свидетельствует опубликованный 7 августа доклад Верховной контрольной палаты (ВКП) страны.

Государственная администрация не в состоянии справиться с быстро растущим числом иностранцев, прибывающих в Польшу. Время легализации их пребывания за четыре года увеличилось более чем в три раза — с 64 до 206 дней, — говорится в отчете ВКП.

Основными причинами проблем с выдачей разрешений на работу ВКП называет нехватку финансирования и отсутствие правовых документов, определяющих политику страны по отношению к трудовым мигрантам. В палате опасаются, что сложившаяся ситуация может привести к оттоку гастарбайтеров, что может негативно сказаться на экономике страны.

Согласно представленным данным, число запросов на выдачу разрешения на работу в период с 2014 года по 2019 год выросло почти в восемь раз с 46,9 тыс. до 366,8 тыс. Из них более 2/3— запросы от граждан Украины: в 2014 году общее число заявок составляло 28,9 тыс., в 2018 — уже 262,4 тыс.

Monika Skolimowska/Global Look Press

С января 2018 года в Польше вступили в силу поправки к закону о трудоустройстве, согласно которым граждане Украины могут получить разрешение на работу на сезон — на срок до 9 месяцев. Процедура оформления документа требует меньших усилий, а принять на работу гастарбайтера польские компании могут сразу же после подачи им документов на оформление. В случае, если срок сезонной работы не превышает трёх месяцев, гражданам Украины не требуется получение разрешения. За счёт безвизового режима при наличии формального подтверждения от работодателя, они могут уехать в Польшу на заработки по биометрическому загранпаспорту.

В консульском отделе посольства Украины в Польше также заявляют об увеличении числа занятых в республике украинцев в пять раз за последние пять лет.

С начала 2014 года наблюдается резкое увеличение количества граждан Украины, которые находятся в Польше. Если до 2014 года их число оценивалось примерно в 320 тыс., то сейчас, по неофициальным данным, это 1,5 млн человек, — сказала руководитель отдела Светлана Крыса.

Рекордное увеличение числа трудовых мигрантов из Украины с 2014 года эксперты связывают с ухудшением экономической ситуации на фоне конфликта в Донбассе, падением гривны и ростом инфляции. Низкие зарплаты и нехватка рабочих мест стимулировали граждан страны к поиску заработка за рубежом. Если до кризиса первое место по числу украинских мигрантов занимала Россия, то сейчас безусловным лидером является Польша. гастарбайтеры из Украины в основном заняты низкоквалифицированным трудом, спрос на который велик в республике. Пиковые показатели занятости украинских граждан в Польше традиционно приходятся на летний сезон, когда трудовых мигрантов привлекают к сбору урожая.

Как пояснил News.ru доцент кафедры европейского права МГИМО Николай Топорнин, помимо легальной трудовой миграции из Украины в Польшу существует также проблема нелегальных гастарбайтеров, которая становится особенно актуальной в летне-осенний период. Ситуацию с увеличением времени, которое требуется на выдачу долгосрочного разрешения на работу почти в три раза, эксперт связывает не только с ростом числа мигрантов из Украины, но и с возможным переизбытком кадров в тех или иных сферах занятости, который польские власти хотят предотвратить.

Украинские гастарбайтеры наводнили польский рынок труда и предлагают свои услуги за минимальные деньги. Существуют определённые проблемы с получением легального разрешения на работу. Польские власти максимально упростили процедуру, но им необходимо контролировать миграционные потоки, чтобы избежать переизбытка рабочих рук в тех или иных сферах. В таких случаях может иметь место искусственное сдерживание процесса выдачи разрешений. Николай Топорнин доцент кафедры европейского права МГИМО

Эксперт напомнил, что трудовые мигранты из Украины выезжают и в другие страны Европы, в частности в Германию. По его словам, главным критерием выбора страны для миграции является наличие в ней рабочих мест. Вместе с тем польский рынок остаётся самым привлекательным для украинцев, поскольку Польша не только соседняя с Украиной страна, но и близка последней в культурном и историческом планах. По этим же причинам гастарбайтеров из Украины охотно берут на работу в республике.