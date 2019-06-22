Стражи порядка Бельгии и Франции в ходе совместной операции задержали группу преступников из Армении и с Украины, которые занимались продажей контрабандных сигарет.
Полиция арестовала 15 человек, у которых при себе было около двух миллионов сигарет, передаёт
Следствие подсчитало, что доход контрабандистов от сбыта табачной продукции с октября 2018 года составлял около €4 млн.
Ранее News.ru сообщал, что сотрудники СКР и ФСБ пресекли деятельность преступной группы, промышлявшей хищением и незаконным оборотом алмазного сырья.