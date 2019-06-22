https://static.news.ru/photo/6b45ba64-94d8-11e9-b90b-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Kurt Desplenter/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Стражи порядка Бельгии и Франции в ходе совместной операции задержали группу преступников из Армении и с Украины, которые занимались продажей контрабандных сигарет.

Полиция арестовала 15 человек, у которых при себе было около двух миллионов сигарет, передаёт РИА Новости .

Следствие подсчитало, что доход контрабандистов от сбыта табачной продукции с октября 2018 года составлял около €4 млн.

Ранее News.ru сообщал, что сотрудники СКР и ФСБ пресекли деятельность преступной группы, промышлявшей хищением и незаконным оборотом алмазного сырья.